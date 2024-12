Donnapop.it - Capodanno in Musica su Canale 5 con Federica Panicucci: ecco il cast e i cantanti di stasera

Leggi su Donnapop.it

Il 31 dicembre, ilindi5 promette di regalare emozioni e intrattenimento con una serata ricca die spettacolo, in diretta dalla splendida Piazza del Duomo di Catania. Quest’anno, la Sicilia si fa protagonista nella notte di San Silvestro, in un confronto ideale con la Calabria, che ospita l’altro grande evento televisivo di fine anno, L’Anno che verrà, su Rai 1.La conduzione di questo imperdibile appuntamento è affidata a, affiancata da Fabio Rovazzi, e sarà preceduta dal tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Il programma si propone di essere un’occasione di festa e intrattenimento per tutti, con un mix di artisti affermati e nuovi talenti pronti a scaldare il pubblico con le loro performance.incon: tutto quello che c’è da sapereLa serata diinsu5 sarà un viaggiole che attraverserà generi e stili diversi, con una selezione die artisti che rappresentano il meglio dellaitaliana.