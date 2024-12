.com - Capodanno 2025 e zone rosse: da Milano a Torino e Napoli, le misure

(Adnkronos) – Mentre l’Italia si prepara ad accogliere il, alcune città hanno istituito diverse ‘’ per. Si tratta di aree urbane dove sarà vietata la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali, con i prefetti che potranno quindi disporne l’allontanamento. Ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva proprio ai prefetti per sottolineare l’importanza di individuare, con apposite ordinanze, tali aree, estendendo ad altre città italiane uno strumento che ha già dato positivi risultati nel corso della sua prima applicazione a Firenze e Bologna dove, complessivamente, negli ultimi 3 mesi sono stati 105 i soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento su 14mila persone controllate. Ma in quali città saranno applicate le ‘’? Asono state istituite alcune “” nei quartieri Chiaia, Vomero, Decumani e alla stazione Garibaldi.