Calendario atletica 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ildell’leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente i Mondiali, previsti a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. La stagione in sala sarà infuocata con Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanjing, Cina) Non mancherà la Diamond League, con le sue tappe previste tra maggio e agosto (Finali il 27-28 agosto a Zurigo, Svizzera). Sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante è da segnalare il Golden Gala, previsto a Roma il 6 giugno. Riflettori puntati sulla mitica Coppa Europa (ora Campionato Europeo a squadre), che l’Italia sarà chiamata a difendere a Madrid tra il 27 e il 29 giugno.