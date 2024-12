Ilrestodelcarlino.it - Calcinaro guarda al futuro: "E’ stato l’anno dei cantieri. E non ci saranno incompiute"

Avrebbe dovuto essere l’ultima conferenza stampa di fine anno per il sindaco Paolo, c’è la proroga ufficiale per un anno ancora e c’è ancora tempo per altre sfide eda aprire. In dieci anni, ne è convinto, Fermo è diventata un’altra città, attrattiva, viva, importante: "Io credo che con la struttura che abbiamo, con gli spazi possibili da riempiere, con le condizioni che ci sono quello che abbiamo fatto èdavvero il massimo". Il 2024 èdei, lo sottolinea il sindaco che ha attorno la sua giunta quasi al completo, assente giustificato il vice sindaco, nessuna crepa, l’armonia si percepisce: "Non ci sonoin vista, spiega il primo cittadino, 90 milioni di finanziamento procedono, a breve parte il progetto del biodigestore, un passo importante, per l’ex conceria si va bene, a gennaio inauguriamo il piano alto ex mercato coperto, poi riprende il lavoro al primo piano.