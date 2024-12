Quifinanza.it - Anche i prestiti diventano digitali, il mercato del Digital lending crescerà del 90% in soli 8 anni

Leggi su Quifinanza.it

stanno diventando, e lo saranno sempre di più. Ilfinanziario,italiano, è sempre più proiettato verso soluzioni che permettono di richiedere e otteneree finanziamenti online, riducendo costi e difficoltà, e offrendo più efficienza, accessibilità e personalizzazione. Ildeionline, che si chiama in gergo, nel 2022 aveva un valore stimato di 30,8 miliardi di dollari. Ora, si prevede che raggiungerà i 58,6 miliardi entro il 2030, con un CAGR dell’8,4%, epersino del 90% in appena 8.Il boom del fintech non si fermaSecondo McKinsey, le fintech cresceranno a un ritmo quasi triplo rispetto alle btradizionali nei prossimi 5, con un aumento dei ricavi annuale stimato al 15% contro il 6% delle “vecchie” b