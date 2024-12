Alla fine non furono tutti felici e contenti

Leggi su Ildenaro.it

Il mondo, che non si è fermato mai un momento, sta arrivando a gambe levate al traguardo annuale tradizionale, l’appuntamento con l’anno prossimo, a mezzanotte di oggi. Sarà accolto dal mondo congli onori, sotto forma di botti e di luci che, nello stesso tempo, faranno da esorcismo per l’allontanamento di tutte le avversità che si sono concretate mentre il calendario continuava a scorrere senza rallentare, non concedendo tregua. Al momento fervono i preparativi per l’evento, la cena di rito, replica pagana di quella della vigilia di Natale ma di significato diverso. Essa prevede abbondanti libagioni, in buona parte simili a quelle preparate otto giorni prima.L’altro emisfero, quello australe, metterà in scena, differita di dodici ore, la stessa pantomima. Anche se tale qualifica può sembrare una caduta di tono, è invece proprio quella che meglio esprime a che punto é l’ umanità nel tentativo (duro) di ritorno in carreggiata dopo la sbandata di inizio secolo nonché millennio.