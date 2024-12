Oasport.it - US Open 2025, quando si svolgono? Le date dalle qualificazioni alla finale

Dal 25 agosto a 7 settembreandrà in scena l’ultimo Slam della stagione tennistica. Gli USassegneranno l’ultimo titolo nel Major e a New York il tutto verrà precedutosfide valide per leal tabellone principale, previste dal 18 al 21 agosto nella Grande Mela. Si darà tutto per entrare nel main draw e vivere il proprio sogno a occhi aperti.Vorrà replicare quanto fatto quest’anno Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, vincitore di questo Slam nel 2024, andrà a caccia del bis per dimostrare la propria superiorità sul cemento statunitense. Il pusterese, nonostante i grandi successi della stagione appena conclusa, ha sempre grandi motivazioni e tra gli obiettivi stagionali ci sarà anche la riconferma di questo titolo.Sarà interessante capire se ci sarà qualcuno in grado di arrestarne la corsa.