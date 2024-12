Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in turista italiano ucciso da uno squalo a Marsa Alam in Egitto un altro connazionale rimasto ferito nell'incidente avvenuto nel Mar Rosso la vittima È unno di 48 anni mentre l'altro un uomo suo collega è un ferito a 79 anni l'aggressione sembra sia venuta in Acque profonde al di fuori dell'area balneabile ed è stata aperta un'inchiesta negli Stati Uniti muore 100 anni l'ex presidente Jimmy Carter alla Casa Bianca nel 1976 i funerali di Stato si terranno il 9 gennaio incidente aereo in Corea un altro vedi l'ho fatto rientrare stesso problema carrello dopo l'incidente aereo che ha causato la morte di 179 persone in Corea del Sud un altro volo della stessa compagnia low cost di Gesù Air Decollato è stato poi fatto rientrare resto di Cecilia sale dipartimento americano è una ritorsione Tagliani chiede riservatezza la ventinovenne è rinchiusa in isolamento da 10 giorni ancora nessuna certezza sulle accuse si è parlato di generici portamenti legali Ma ti segue soprattutto la pista dello scambio con i ragni hanno arrestato a Milano virale l'hashtag free Cecilia e chiudiamo con lo sport Serie A Milanfinisce 1 1 rossoneri fuori dall'Europa i giallorossi proteggono la serie positiva a Torino Juventus Fiorentina finisce 22 la Viola pareggia al ottantasettesimo il Napoli ritrova la vetta della classifica Venezia tuta fatica 10 nella prima gara domenica le trovi niente Torino finisce 2 a 2