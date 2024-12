Tombolata Show di Emilio Massa in Sala Assoli | un viaggio nella tradizione napoletana

Leggi su Ildenaro.it

Il 6 gennaio 2025, alle 18.00,(Vico Lungo Teatro Nuovo 110) ospita una serata speciale condi, un evento che segna la chiusura delle feste natalizie con una proposta di intrattenimento che rilegge in chiave moderna e originale il tradizionale gioco della tombola. La performance è pensata per coinvolgere il pubblico in un gioco di gruppo che si intreccia con racconti popolari, tradizioni dialettali e momenti di puro divertimento. La tombola diventa così non solo un gioco, ma una vera e propria esperienza culturale, dove il legame con le radici napoletane è protagonista. I biglietti sono disponibili al prezzo di 12,00 €. È possibile acquistare anche la formula Friends&Family, 4 persone 40€. Info e prenotazioni: 345 467 9142 –@casadelcontemporaneo.