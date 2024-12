Iodonna.it - Su Canale 5 una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini

Abbracci inaspettati, cuori spezzati, incomprensioni, addi e forse ritorni. Al Grande Fratello 2024 è successo di tutto e la ventesima– in onda stasera alle 21.30 circa in diretta su5 – regalerà ulteriori sorprese. Tra i vari argomenti sul piatto, il legame tra Helena Prestess e Zeudi Di Palma, la storia al capolinea di Shaila Gatto e Lorenzo Spolverato e il rapporto concluso tra Javier Martínez e Chiara Cainelli. Come sempre, spazio anche alle nomination e a unaeliminazione. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2024” il ritorno della madre di Shaila e una sorpresa per Amanda e Ilaria Grande Fratello 2024,stasera 30 dicembre: anticipazioniA poche ore dalla messa in onda, Mediaset fa sapere cheD’Apice riceverà una sorpresa da parte della madre.