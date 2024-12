Quotidiano.net - Spunta una lingua misteriosa. La tavoletta di cinquemila anni fa

È stata scoperta nel Caucaso unanuova e inedita con somiglianze con alcune scritture del Vicino Oriente e del Mediterraneo, che sarebbe stata diffusa nella zona trae tremilafa. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Ancient History and Archaeology, che ha preso in esame unadi pietra portata alla luce nel 2021 nei pressi del lago Bashplemi, in Georgia, risalente alla fine dell’età del bronzo (3300 a. C. - 1200 a. C.) o all’inizio dell’età del ferro (1200 a. C. - 550 a. C.). Lain basalto, una roccia effusiva di origine vulcanica, misura 24 x 20 centimetri ed è spessa tra 0,8 e 1,8 centimetri. Contiene 60 segni, di cui 39 distinti e solleva la questione dell’origine della scrittura georgiana, nota come proto-georgiana. Un esame visivo dettagliato ha rivelato delle rientranze alla base dei caratteri incisi.