Pronosticipremium.com - Serie A, il Como stende il Lecce 2-0: Paz e Cutrone rilanciano i lariani

La 18ª giornata diA sta per concludersi e la partita traè stata la prima sfida del posticipo del lunedì. Il match si è concluso con il risultato di 2-0, lo stesso che ihanno subito dall’Inter, ma inflitto nel corso della 16ª giornata proprio alla Roma. Protagonisti della serata? Ancora una volta Nicolas Paz e Patrick. Dall’altra parte del campo, invece, i giallorossi si sono arresi all’entusiasmo dei lombardi, rimanendo al sedicesimo posto in classifica, proprio in attesa della sfida tra Bologna ed Hellas Verona. Al Sinigaglia dunque ilsi è aggiudicato i tre punti importanti anche in vista della lotta salvezza, grazie a due giocatori d’eccezione. È proprio il tandem tra i due che sembra diventata la chiave di lettura per Fabregas per questa scalata.