Quotidiano.net - San Giovanni in Laterano. Aperta la porta santa

Leggi su Quotidiano.net

"In questo mondo lacerato da guerre, discordie e disuguaglianze tendiamo le braccia a tutti; facciamo in modo che attraverso le nostre braccia spalancate arrivi un riflesso dell’amore di Dio. Non ci salveremo da soli ma come famiglia: e allora è la fraternità che dobbiamo coltivare fino all’estremo delle nostre forze!", così il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha concluso l’omelia nella messa a Sanin, dopo aver aperto lanell’atrio della Basilica.