Ritmo e qualità garantiti da tutto il team

BLEVE 6. Impegnato una sola volta e su tiro non complicato. COPPOLARO 7,5. Prova granitica, rimarchevole considerato che tornava da un lungo infortunio e aveva nelle gambe la mezzora di Genova. Dal 78’ ZANON 6,5. Entra bene come braccetto di destra. OLIANA 7. Per nulla condizionato dalla vistosa fasciatura in testa sforna un’altra prestazione pulita, concreta ed efficace. IMPERIALE 8. Superlativo dietro con interventi sempre puntuali ed a volte provvidenziali. Molto abile anche nel ribaltare l’azione. BOUAH 8. Come col Pisa la sblocca lui. E’ già al terzo gol stagionale e si conferma una risorsa importante anche in fase di finalizzazione. SCHIAVI 6,5. Buon primo tempo ma l’ammonizione presa consiglia Calabro a sostituirlo nell’intervallo. Dal 46’ ZUELLI 7. Un secondo tempo importante nel quale cuce il gioco e si propone alla conclusione.