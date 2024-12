Oasport.it - Polemiche sulla Stelvio a Bormio, Milano Cortina risponde verso le Olimpiadi: “Impegno per la sicurezza”

Il fine settimana diè stato caratterizzato da diverselegate agli incidenti che hanno avuto luogomitica pista, sede di una ormai iconica tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Durante la seconda prova cronometrata della discesa libera, infatti, il francese Cyprien Sarrazin, tra i grandi favoriti per la vittoria dopo il successo ottenuto dodici mesi fa, è stato sbalzato in aria da un dosso, è finito nelle reti ed è stato trasportato in ospedale in elisoccorso dopo aver ripreso conoscenza.Il transalpino è stato operato per drenare l’ematoma subdurale e si è risvegliato dopo una giornata di coma indotto. Pietro Zazzi è caduto malamente all’attacco della zona di Pian dell’Orso, riportando la frattura scomposta di tibia e perone. Nel superG della domenica, invece, lo svizzero Gino Caviezel è andato a sbattere contro una porta, è stato trasportato a Sondalo in elisoccorso e ha purtroppo rimediato una lussazione alla spalla e una lesione complessa del ginocchio destro.