It.newsner.com - Perché meglio spegnere WiFi e Bluetooth quando si va a letto

Leggi su It.newsner.com

Siamo tutti incollati ai nostri smartphone: sono le nostre sveglie, i nostri collegamenti con il mondo e persino i nostri compagni di lettura per la notte. Maè ora di dormire, gli esperti suggeriscono agli utenti diile il, creando abitudini di sonno più sane e, soprattutto, prevenendo la potenziale esposizione a rischi di cybersicurezza.dormite, ile ildel vostro telefono sono ancora attivi? Se sì, spegnendoli potreste perdere alcuni sorprendenti benefici per la salute. Inoltre, con ile ildisattivati, il dispositivo non esegue costantemente la scansione della connettività, mettendo a rischio i dati.Scopriamoqueste funzioni di notte è una piccola abitudine con grandi vantaggi.Risparmia la durata della batteriaLo smartphone è un piccolo e subdolo divoratore di energia, anchesi trova sul comodino.