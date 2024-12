Nel 2024 l’ASviS ha dovuto “procedere di bolina”, ma ha fatto molta strada

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna e Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS del 22 dicembreIl vento non è stato favorevole quest’anno, segnato da molteplici crisi e profondi cambiamenti sia sul piano nazionale che internazionale, ma l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), grazie anche al contributo di migliaia di esperte ed esperti dalle oltre 300 organizzazioni della società civile, è riuscita a fare molte cose. “Quando il vento soffia contro la barca, non basta tenere la barra dritta, ma devi andare di, con un’andatura a zig-zag che ti consenta comunque di cogliere la spinta del vento”, ha detto Enrico Giovannini, direttore scientifico del.Così anche quest’anno l’Alleanza è riuscita a mobilitare il Paese, favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli e contribuire alla definizione di politiche per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu.