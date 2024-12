Tarantinitime.it - Litigano per una birra e intervengono i carabinieri

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNon era una rapina, bensì una lite per una. E’ successo ieri pomeriggio in via Principe Amedeo presso un bazar che vende bevande e casalinghi, gestito da un cittadino di nazionalità pakistana. L’uomo ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine perché un avventore aveva chiesto una bevanda senza però volerla pagare. Intervenuti i, hanno poi riportato la calma e l’uomo, non potendo pagare, ha restituito laallontanandosi dal negozio.L'articoloper unaproviene da Tarantini Time Quotidiano.