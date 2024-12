Ilrestodelcarlino.it - L’inizio sarà ostico. All’orizzonte c’è il temibile Arezzo

"Chissà domani su cosa metteremo le mani" sono le parole di "Futura" scolpite nella storia della musica da Lucio Dalla. Parole che possono descrivere anche il sentimento di speranzosa attesa provato attualmente da ogni cuore biancorosso. Sono 18 gli incontri che attendono la Vis prima della conclusione del campionato di cui dieci in trasferta. Per confermare questo grande avvio stagionale i pesaresi dovranno dunque dimostrarsi solidi anche in campi ostici come quello Adriatico di Pescara o il Liberati di Terni. Si partirà subito forte. Infatti il primo match del 2025 prevede un’ardua trasferta in terra Toscana contro unche sta volando sulle ali dell’ entusiasmo. Dopo 3 successi consecutivi gli uomini di mister Emanuele Troise hanno raggiunto in classifica nella scorsa giornata la compagine biancorossae nel giorno dell’ epifania, desiderosi di vendicare il 3-0 dell’ andata, faranno di tutto per scavalcarla.