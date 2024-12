Tpi.it - L’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, è morto all’età di 100 anni

, èieri, domenica 29 dicembre 2024,di 100. La notizia è stata confermata nella notte dalCenter, secondo cui il 39esimostatunitense è deceduto a Plains, in Georgia, circondato dall’affetto dei suoi cari.L’esponente democratico, che ha servito alla Casa bianca per un solo mandato dal 1977 al 1981 dopo aver perso le elezioni contro Ronald Reagan, era malato da tempo e, dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, era seguito in casa dal febbraio 2023, dove era sottoposto a una serie di cure palliative.“L’America e il mondo hanno perso uno straordinario leader,sta e umanitario”, ha dichiarato l’attualeuscente, Joe Biden, che ha definitoun uomo di “grande carattere e coraggio, speranza e ottimismo”.