Sport.quotidiano.net - Le pagelle, giornata da dimenticare per mian. Vencato e Battistini, due pesci fuor d’acqua. Gli ultimi ad arrendersi sono Cusin e Freeman

Leggi su Sport.quotidiano.net

5 (in 11’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist, una stoppata), Pochi minuti, ma appare un pesce. Aradori 7,5 (in 31’ 3/6 da due, 6/10 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse). Il migliore tra i biancoblù,suoi i punti che consentono alla Effe di accorciare le distanze nel secondo quarto. Unico a salvarsi in unanegativa. Gabriel 5,5 (in 12’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una stoppata). Nei minuti che gioca fa appena un tiro, ma difensivamente si fa valere poi l’infortunio al ginocchio, da rivalutare nei prossimi giorni lo tirai dal match.5 (in 11’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Caja lo getta nella mischia nella ripresa, ma commette un paio di ingenuità e torna a sedersi.