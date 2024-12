Ilrestodelcarlino.it - La sanità che non va in ferie. Con i Cau potenziata l’offerta : "Visite, ci siamo anche domenica"

Con le festività natalizie è statasanitaria sul territorio, grazie soprattutto ai Cau e alla continuità assistenziale. Infatti, le aziende sanitarie ferraresi hanno incrementato i servizi in tutta la provincia. In particolare,sanitaria prevede il servizio di continuità assistenziale per la cura e assistenza alla cittadinanza nei momenti in cui non sono presenti i medici di medicina generale; e i Cau – centri di assistenza urgenza attivi in provincia. Nei giorni festivi e prefestivi, è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) su tutto il territorio dalle 8 alle 20. Dall’avvio della riorganizzazione, è operativa una c entrale unica, e componendo il numero verde gratuito 800.087.601 si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione.