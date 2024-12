La nuova vita felice di Elsa Fornero | Prima ero un pungiball anche del Pd ora faccio l’orto

Leggi su Open.online

«Zappare è una attività terapeutica. Cipolle, pomodori, soprattutto patate. Nel mio paesino nel canavese ho destinato il mio impegno alla coltivazione diretta». L’ha salvata la tv, racconta, ma. Questa ladi, ex ministro del Lavoro, ora volto noto dei programmi La7. «La televisione – racconta oggi al Fatto Quotidiano in un’intervista a Antonello Caporale – è stata la mia risalita verso la luce della dignità pubblica. La televisione mi ha ripulito il viso dal fango che altri mi avevano buttato addosso per screditare la correttezza del mio lavoro. La tv mi ha restituito la reputazione professionale ela dote della mia competenza».«Il Pd, che pure aveva votato la mia legge, mi trattava come un’appestata»«Non ho mai nascosto gli errori compiuti,se sono stati enfatizzati così tanto solo per darmi addosso.