La denuncia della consigliera Ceci: "Ancora auto vandalizzate in via Guglielmo d'Alzano"

Bergamo. Dopo le decine dia inizio dicembre in via Santi Maurizio e Fermo e via Torretta, altri casi seriali tornano a colpire la città di Bergamo.Laarriva da Giuliadi Forza Italia, che racconta due episodi distinti avvenuti in vianel giro di una settimana.“È con grande indignazione che segnalo la totale assenza di controlli e la situazione insostenibile che si sta verificando nel centro di Bergamo, in particolare in via– spiega-. In due notti ravvicinate, rispettivamente tra il 23 e il 24 dicembre e tra il 29 e il 30 dicembre, tutte leparcheggiate in questa via sono state oggetto di atti vandalici. Vetri rotti e furti di oggetti custoditi all’interno dei veicoli rappresentano il tragico bilancio di un problema che sta mettendo in ginocchio cittadini e lavoratori.