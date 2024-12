Tvplay.it - Il Milan non lo vuole più, arriva la prima cessione

Leggi su Tvplay.it

Sono ore febbrili alcon l’arrivo di Conceicao al posto dell’esonerato Fonseca. Nonostante il cambio di allenatore, destino già segnato per uno dei rossoneriTutto in poche ore. Svolta improvvisa nella stagione delcon l’esonero di Paulo Fonseca sostituito dal connazionale Sergio Conceicao, giàto aello e pronto a guidare la squadra in vista dell’imminente impegno in Supercoppa Italiana.Ilnon lopiù,la– Tvplay.it (Foto LaPresse)Un addio freddissimo quello che ilha riservato all’oramai ex allenatore. Fonseca si è recato stamane nel centro sportivo rossonero e ha salutato tutti, squadra e dirigenza. All’uscita, una brevissima dichiarazione ai cronisti presenti (“E’ stato un orgoglio essere l’allenatore del, grazie a tutti per il rispetto e il sostegno“)di lasciare definitivamenteello dove i giocatori erano già radunati in attesa del nuovo allenatore.