Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di 13 anni fece una strage in una scuola di Belgrado, condannati i genitori: “Il padre lo portava al poligono per addestrarsi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Kosta Kecmanovic, il ragazzo di 13che nel maggio dello scorso anno ha ucciso nove studenti e una guardia di sicurezza in unadi, sono statidal tribunale della capitale della Serbia. Vladimir,del ragazzino, è stato condannato a 14e sei mesi di reclusione, mentre Miljana, la madre, dovrà scontare tredi carcere.Il 3 maggio 2023 Kosta Kecmanovic aveva aperto il fuoco con la pistola delall’interno della, uccidendo nove suoi coetanei e una guardia, ferendo gravemente altri cinque ragazzi e una insegnante. Ilera accusato di mancata custodia delle armi detenute in casa e per attentato alla sicurezza pubblica, mentre la moglie è stata ritenuta responsabile di trascuratezza e abuso su minore. Alla madre è stato inoltre esteso il divieto di avvicinamento e comunicazione con il