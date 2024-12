Ilfattoquotidiano.it - Guasto al carrello, l’aereo atterra e l’ala sinistra prende fuoco: paura sul volo della Air Canada Express. Avviate le indagini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’agenzia canadese per la sicurezza dei trasporti Tsb sta indagando su un incidente avvenuto sabato sera che ha coinvolto unAircon 73 passeggeri a bordo all’aeroporto internazionale di Halifax Stanfield, in Nuova Scozia. L’incidente è legato a un sospetto problema con ildiggio, secondo la compagnia aerea regionale. E alcuni passeggeri – come d’altra parte si vede nel video – hanno parlato di un bruscoggio che ha innescato un incendio.“si è inclinato, abbiamo visto scintille e fiamme e poi il fumo ha iniziato a entrare in cabina”, ha raccontato uno dei passeggeri ai media Usa. Ilera operato dalla Pal Airlines e arrivava da St. John’s, nella provincia orientale di Terranova.Bombardier Q400 ha avuto un “sospetto problema aldiggio” dopo l’arrivo e non è riuscito a raggiungere il terminal, ha dichiarato un responsabile di Airaggiungendo che l’equipaggio e i passeggeri sono stati sbarcati in autobus e nessuno a bordo è rimasto ferito.