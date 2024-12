Anticipazionitv.it - Gesto violento censurato al Grande Fratello? Lo sfogo di Bernardo Cherubini

Tensione alle stelle nella Casa del, dovee Maxime Mbanda sono stati protagonisti di un acceso confronto. Entrambi invaghiti di Amanda Lecciso, i due gieffini sono arrivati a scontrarsi duramente, con momenti che hanno preoccupato sia gli inquilini sia il pubblico a casa. Le rivelazioni didel cantautore Jovanotti) hanno generato sospetti su scene censurate e atteggiamenti vietati dal regolamento. Scopriamo cosa è emerso.: un triangolo amoroso che scatena le scintilledel celebre Jovanotti, non ha mai nascosto il suo interesse per Amanda Lecciso. Serenate, attenzioni e piccoli gesti romantici sono stati il suo modo per tentare di conquistare la sorella di Loredana Lecciso. Tuttavia, Amanda si è mostrata distaccata, scegliendo di non approfondire alcun legame sentimentale.