Tvplay.it - Disastro City, l’Inter ne approfitta: colpo sensazionale dei nerazzurri

Il Manchesterdi Guardiola sta attraversando un momento difficilissimo eè pronta adrne: grandeper giugnoMarotta è super vigile sulle scadenze dei contratti e sui grandi nomi in giro per l’Europa. Dalla Premier League può arrivare un nome in grado di cambiare le sorti di una squadra. Un vero top già inseguito in passato.nedei(TvPlay – ANSA) Mai così male, mai così indietro in classifica, sia in Premier che in Champions League. A Manchester qualcosa si è rotto e anche di brutto. Pep Guardiola sta affrontando una serie di problemi che non immaginava nemmeno. Il tecnico spagnolo sognava di poter continuare la sua favolosa striscia di successi ma si sta rendendo conto che il ciclo è finito. Nemmeno l’annuncio di voler rimanere anche il prossimo anno ha scosso l’ambiente, che al contrario sembra essere ancora più in difficoltà.