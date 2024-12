Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, dopo lo schianto del Boeing le autorità di Seul annunciano un’ispezione di tutti i velivoli del gigante americano

il terribilenell’aeroporto internazionale di Muan indel Sud di un737-800, in cui hanno perso la vita 179 passeggeri, ledel Paese asiatico hanno annunciato chedello stesso modello “verranno ispezionati in modo molto approfondito”. Domenica, il volo737-800 7C 2216 della Jeju Air diretto da Bangkok a Muan indel Sud con 181 persone a bordo ha oltrepassato la pista durante l’atterraggio e si è schiantato contro una recinzione. Un impatto violentissimo in cui si sono salvati miracolosamente soltanto due membri dell’equipaggio che si trovavano nella postazione di coda deldel Sud,lodelledididelIl ministero ha affermato in un briefing che avrebbe condottospeciale degli aerei737-800 appartenenti a tutte le compagnie aeree locali per “analizzare in dettaglio il sistema di manutenzione”.