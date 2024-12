Anteprima24.it - Capodanno in piazza a Salerno: tutte le informazioni utili

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di, attraverso l’assessore alla mobilità Rocco Galdi ha diramato una serie di consigliper ilinal fine di evitare congestione e traffico nel centro della città che sarà interessato anche dal tradizionali brindisi per l’aperitivo di fine anno. Sono tantissime le persone che stanno anche arrivando aper assistere all’atteso concerto di Giorgia, che prenderà il via alle 22 indella Libertà, dove prosegue l’allestimento del mega palco. Ecco dunque un piccolo vademecum. Si invitano concittadini, turisti e visitatori adzzare il trasporto pubblico (metro e navette) o a recarsi a piedi indella Libertà per chi proviene dalle zone limitrofe. Per chi giunge da fuorisi raccomanda dizzare l’ampio parcheggio Stadio Arechi (Uscita Stadio Tangenziale) Come raggiungeredella Libertà in occasione del concerto di Giorgia.