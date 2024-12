Ilfoglio.it - Cambiare per crescere. Intervista a Mattia Casse

L’eta è solo un numero, conta essere grandi al momento giusto. A 34 anni,, sciatore azzurro, che ha conquistato la prima vittoria in Super G in Val Gardena, è alla continua ricerca della miglior versione di se stesso. Non pensa troppo al futuro come a Milano-Cortina (“prima bisogna qualificarsi, poi si vede”) o a ciò che non è andato, ma a quello che può essere fatto. L’azzurro che ama la velocità, anche in bici, forse per il dna (il padre è stato campione di Chilometro lanciato), nel 2022 ha cambiato tutto, sempre con la voglia di. Bilancio dopo le gare a Bormio? Rammarico? Dipende da che punto si guarda: si vuole sempre vincere, però non corro da solo. Posso fare meno errori ed essere più veloce, sto attaccando, cercando di portare una sciata aggressiva e veloce, questo talvolta comporta qualche errore.