Calabro | Una grande forma fisica e mentale

CARRARALa vittoria sul Cesena rappresenta per la Carrarese una sorta di chiusura del cerchio in questo fantastico 2024 come sottolineato a fine partita dal suo tecnico Antonio(nella foto). "Quando sono arrivato qua a gennaio in serie C avevamo soltanto due squadre davanti. La Torres ci era sopra di 14 punti e poi siamo riusciti a superarla attraverso il nostro percorso nei play off. Il Cesena, invece, aveva già preso il volo. Ci siamo ritrovati insieme in serie B e con questa partita, proprio a fine anno, c’era la possibilità di sorpassarli in classifica. Ci tenevamo tanto e siamo riusciti a finire l’anno davanti a loro. Magari da qui a fine campionato potranno anche sorpassarci di nuovo perché sono una squadra forte ma per il momento abbiamo centrato questo obiettivo". Il mister pugliese si è poi soffermato sull’andamento della partita.