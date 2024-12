Inter-news.it - Stankovic: «Lukaku? Conosco bene come tira i rigori. Dispiace per la sconfitta»

Al termine della gara tra Napoli e Venezia, a Dazn ha parlato anche Filipche è risultato il migliore in campo per i lagunari.PARATA – Filip Stanokovic, intervenuto a Dazn, ha parlato a margine dellacontro il Napoli allo stadio Maradona. Tra i tanti temi toccati dal portiere del Venezia, anche la parata su Romelu, ex compagno all’Inter: «Aauguro il meglio per la stagione. Sono molto contento per la prestazione fatta nonostante lanegli ultimi dieci minuti di gara. Più del rigore, la parata più difficile è stata sempre quella suche è finita sul palo. Socalcia i, durante la permanenza all’Inter si fermava ad Appaino Gentile e mi teneva perrne altri. Li calcia molto, ma oggi sono andato a sensazione. Romelu di solito ferma la corsa e poi, oggi ho pensato che conoscendoci non si sarebbe fermato e così è stato».