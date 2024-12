Cityrumors.it - Si presenta alla gara in jeans: campione del mondo multato e squalificato

“Cambiati o non potrai gareggiare”. Siindel.Undel, un evento internazionale, e un dettaglio che nessuno si sarebbe aspettato: i. Ci sono regole che si infrangono per distrazione, altre per principio. Magnus Carlsen, leggenda vivente del suo sport, ha scelto entrambe le opzioni, lasciando il suo pubblico e gli organizzatori di stucco durante il Campionato Mondiale.Siindel– Cityrumors.itÈ accaduto a New York, durante il prestigioso torneo mondiale di scacchi. Dopo la sua seconda “partita”, Carlsen, 34 anni, è stato richiamato ufficialmente dFederazione Internazionale (FIDE): iche indossava erano in aperta violazione del codice di abbigliamento dell’evento, un prestigioso torneo di scacchi.