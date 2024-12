Pronosticipremium.com - Serie A, pari tra Juventus e Fiorentina: Sottil risponde a Thuram

La 18° giornata diA sta per concludersi, dopo averci regalato emozioni e tanti gol. Nella domenica calcistica italiana che ha coinvolto anche Napoli e Venezia, con gli azzurri usciti vincitori, si sono affrontate alle 18:00, in quel dell’Allianz Stadium. La partita tra le due compagini si è conclusa con il risultato di 2-2, al termine di una gara ricca di occasioni e di ribaltamenti di fronte.Khéphrenha sbloccato la sfida al 20? minuto, dopo un ottimo inserimento per via centrali che ha mandato in tilt la retroguardia avversaria. La reazione della Viola è arrivata al 38?, con il più classico dei gol dell’ex di Moise Kean di testa, su assist di Yacine Adli. Nella ripresa, parte meglio la Vecchia Signora, che trova la rete del 2-1 ancora con il centrocampista francese, autore di una doppietta.