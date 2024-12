Game-experience.it - PlayStation celebra il 2024 con un trailer dedicato alle emozioni

Leggi su Game-experience.it

ha deciso di salutare ilcon unchelevissute dai giocatori durante l’anno. Tra avventure epiche, paure affrontate e nuove connessioni, il video cattura l’essenza di un anno ricco di esperienze, nonostante una presenza più discreta di produzioni first party.Il messaggio è chiaro: ilè stato solo l’inizio di un viaggio che continuerà nel 2025 con grandi aspettative. Ilalterna sequenze di alcuni dei titoli più amati dell’anno, tra cui Helldivers 2, che sottolinea il valore del lavoro di squadra, e Rise of the Shogun, che invita i giocatori a esplorare il Giappone feudale.Lesi fanno più intense con giochi come Stellar Blade, dove l’umanità deve essere salvata, e l’horror psicologico del remake di Silent Hill 2 e della remaster di Huntil Dawn.