Pagelle – Non disturbate il manovratore Sua Santità Antonio I più forte del fuoco amico dell’estetica

Ledi Napoli-Venezia 1-0, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Il giovane Meret felineggia due volte in maniera decisiva, prima di piede al 19’ poi coi pugni al 62’. L’ennesima conferma alle sue doti non comuni in porta, che impastano il talento con dei riflessi eccezionali. Sul primo paratone, poi, resta il dubbio sulla cagliosa di Yeboah originata da un fuorigioco veneziano (anche se poi l’arbitro ha assegnato il corner conseguente alla respinta di piede). E oggi pomeriggio, il giovane Meret limita pure i balbettii sui rilanci – 7DI LORENZO. L’Eurocapitano, là sulla destra, si limita a scortare il profeta David poco oltre la terra di mezzo. Ma la sua prudenza, in assenza di Na-Politano, è forse solo un effetto ottico perché nella frenesia della ripresa, quando lo zero a zero comincia a pesare nella testa e nei piedi, Di Lorenzo si smarca come sempre per offendere.