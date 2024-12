Thesocialpost.it - Orrore sulla spiaggia italiana, turisti trovano il cranio di un bambino tra gli scogli

Un macabro ritrovamento ha scosso ieri il litorale veneziano. Una coppia diprovenienti da Udine, durante una passeggiatadi Cavallino-Treporti, ha individuato tra gliquello che sembra essere un frammento deldi un. Il reperto, in avanzato stato di decomposizione, era parzialmente sommerso, segno che potrebbe trovarsi lì da decenni.Indagini in corsoIlè stato analizzato all’ospedale di Jesolo. Secondo i primi riscontri, il frammento osseo apparterrebbe a undi età compresa tra i 6 e i 7 anni e potrebbe risalire a molti decenni fa. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella che i resti provengano da un vecchio cimitero lagunare, danneggiato dall’alta marea, oppure che siano stati trasportati dalle correnti marine, forse in seguito alle mareggiate recenti.