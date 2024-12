Metropolitanmagazine.it - Nicholas Hoult ha fatto un provino per diversi ruoli in Harry Potter, ma non è mai stato scelto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La star di Nosferatu e di Supermanha rivelato di aver perso l’opportunità di unirsi ai film di. Iniziando la sua carriera a soli sei anni,ha ottenuto un ampio riconoscimento per il suo ruolo nella commedia del 2002 About a Boy – Un ragazzo. Più di recente, è diventato noto anche come la versione più giovane di Hank McCoy/Bestia degli X-Men, oltre ad aver ottenuto il ruolo dell’iconico cattivo DC Lex Luthor nel Superman di James Gunn. Durante un’apparizione in un episodio della serie su YouTube di First We Feast, Hot Ones Versus con la sua co-star di Nosferatu Lily-Rose Depp,interrogato dalla sua co-star sul suo legame con il produttore del film Chis Columbus.Noto per aver diretto i primi due film dirivela che in origine avevauncon Columbus per più, tra cuie Draco Malfoy.