Milan-Roma, Jovic non è stato convocato per la partita di ‘San Siro’

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro'della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. In un Diavolo pieno di assenti (spiccano, tra questi, Christian Pulisic e Rafael Leão), ci sarà il recupero - per la panchina - di Ismaël Bennacer. Contrariamente a quanto si supponeva ieri, invece, non ci sarà Luka Jovi?. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nonostante si sia allenato regolarmente in gruppo negli ultimi giorni aello,non sarà a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca per la sfida casalinga di questa sera delcontro ladi Claudio Ranieri. L'attaccante serbo, classe 1997 - ha spiegato la 'rosea' - sta meglio dopo l'intervento chirurgico dello scorso 26 novembre per rinforzare il canale inguinale sinistro, ma non èdal tecnico rossonero per la gara contro i giallorossi.