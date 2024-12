Metropolitanmagazine.it - Matteo Salvini vorrebbe tornare al Viminale, ma Palazzo Chigi frena

Che, attuale ministro dei Trasporti, desideri riprendere il suo vecchio posto al, non è un mistero. Ora che ha incassato anche l’assoluzione al processo Open Arms, per il leader della Lega il sogno nel cassetto avrebbe chance più concrete di diventare realtà; proprio per questo, non perde occasione di accennare a questa possibilità, con esternazioni più o meno ambigue. «Un mio ritorno alnel 2025? Siamo tutti nelle mani del buon Dio.», ha dichiarato ai giornalisti che lo hanno intercettato all’uscita dal Senato, dopo l’approvazione della manovra, «Il ministro dell’Interno l’ho fatto e penso discretamente. Se mi è rimasto nel cuore? Quando uno si occupa della sicurezza degli italiani, gli rimane dentro per tutta la vita.».«Ho tante cose da portare avanti al ministero dove sono», ha proseguito il vicepremier, «però sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani è qualcosa di bello ed importante.