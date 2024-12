Oasport.it - Mathieu van der Poel continua a vincere: “Ho fatto quello che volevo, a Gavere era più complicato”

Leggi su Oasport.it

van derha dominato in maniera perentoria la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena nel fango di Besançon (Francia), infilando così la quinta vittoria consecutiva nel giro di sei giorni. Il fuoriclasse olandese ha gestito la situazione nel primo giro e poi ha sferrato un perentorio attaccato, inscenando una nuova cavalcata solitaria e precedendo all’arrivo Toon Aerts e Niels Vandeputte.van derha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Wielerflits: “Sono contento perché sono riuscito a fareche. Sono rimasto fuori dai guai come avevo intenzione di fare e, anche se gli ultimi due giri sono stati difficili, alla fine è andato tutto bene. Sicuramente è più facile stare davanti perché puoi scegliere che linee tenere, ma a volte sbagli una curva e decidi di affrontarla diversamente il giro dopo.