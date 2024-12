Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Venezia 1-0 (79? Raspadori): Neres inventa, Jack trasforma!

79? –recupera palla sulla sinistra, mette dentro la palla tesa che viene sporcata da Candela,raccogliere e con grande rapidità calcia in porta! Stankovic non ci arriva, vantaggio azzurro!79? – GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL!! VANTAGGIO DEL!77? –imbecca Lukaku in area, sponda per McTominay che entra con precisione ma non arriva al tiro.74? – Esce Kvara, dentro Politano.71? – KVARA! Anche lui ci prova dalla sinistra, conclusione che viene parata in due tempi da Stankovic.69? – ANCORA LUKAKU! Riceve al limite, entra in area e resiste alla marcatura. Tiro, alto!64? – PALO DI LUKAKU! Sfonda il belga che entra in area, calcia verso le porta ma trova il tocco di Stankovic ed il palo!63? – Punizione: Nicolussi Caviglia ci prova da posizione defilata, respinge Meret.