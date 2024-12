Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 2-1, Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: partenza perfetta per l’azzurro

15-0 Scambio prolungato sulla diagonale di dritto da cui esce vincitore.2-1 Gioco: prima ad uscire e discesa a rete per l'elvetico che però non ha bisogno di giocare la volee.40-0 Gran prima al centro disu cuinon trova il campo.30-0 La risposta d'incontro ditermina di poco lunga.15-0 Ace diche conquista così il primo punto della propria partita.2-0 Giocoprova ad anticipare la risposta di rovescio ma non trova il campo.40-0 Termina lunga la risposta di rovescio disu un'ottima seconda del.30-0 Ace di seconda perche piazza benissimo il servizio.