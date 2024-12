Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: assolo di Van der Poel, Vanthourenhout entra in top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Inizia l’ultimo giro anche per Gioele Bertolini, migliore degli italiani. L’azzurro è trentesimo a 4? 41? dalla testa16.09è settimo. Il belga ha superato Kevin Kuhn e proverà a recuperare Mein che però ha una decina di secondi di margine.16.07 Van derha completato il sesto giro in 9? 36?.16.07è ottavo a 1? 27?.16.06 Van derha 23? di vantaggio su Aerts, 36? su Vandeputte e 1? 02? sul duo composto da Iserbyt e Wyseure.16.05 Inizia l’ultimo giro!16.04 Van derha un vantaggio di 24? su Aerts che ha accelerato sensibilmente per staccare Vandeputte16.03 Attacco di Aerts! Il belga allunga e stacca Vandeputte.16.02in top 10. Il belga al momento è nono con un distacco di 1? 33?.