Calciomercato.it - L’intreccio coinvolge la Juventus: Kolo Muani-Osimhen, tutto deciso

L’attaccante del Paris Saint-Germain e quello del Napoli al centro di vicende di mercato: possibile affare che riguarda i bianconeriUno sta segnando a raffica anche in Turchia, l’altro scalda la panchina in Francia e non riesce a trovare con continuità la via del gol.partono da punti differenti, ma le vie del calciomercato potrebbero portare i due attaccanti ad incrociarsi.la(LaPresse) – Calciomercato.itSi parte dal bomber francese che al Paris Saint-Germain quest’anno sta facendo tanta panchina: 14 le presenze totali in stagione, per un totale di neanche 500 minuti in campo, con due gol messi a segno. Poco, troppo poco per pensare che la sua avventura sotto la Torre Eiffel continuerà ancora. E, infatti, si parla di lui in ottica di gennaio: un trasferimento è possibile, anche laha messo gli occhi su, come anche il Milan, magari immaginando un prestito per rimandare poi l’esborso economico al termine di questa stagione.