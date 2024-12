Lanazione.it - Lavoro, ultimi 5 anni a luci e ombre. Occupazione giovanile in sofferenza

L’in Umbria soffre, ma la vera svolta è per gli over 50: quelli che lavorano, infatti, neglisono aumentati di ben 23 mila unità nella nostra regione. A raccontarlo è l’indagine "Demografia e forza" del Cnel. In Umbria gli under 35 nel 2018, rappresentavano il 21,1% dell’totale; nel 2023, la loro quota è scesa al 20,7%. Nella fascia 35-49la quota di occupati è diminuita dal 42,2% del 2018 al 37,7% del 2023. Invece gli over 50 occupati sono aumentati dal 39,6% al 41,6%, con i lavoratori tra i 50 e i 64che sono passati dal 33,6% al 37,6%, mentre gli over 64 sono cresciuti dal 3% al 4%. E questo dato può essere tradotto anche in valori assoluti: gli under 35 che lavorano sono aumentati di appena mille unità, da 74.000 nel 2018 a 75.