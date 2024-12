Ilrestodelcarlino.it - Jhiad islamica, dalla Bolognina alla rete del web

Le indagini sull’organizzazione terroristica under 30 che proclamava la "guerra santa" guidatafanatica Rida Mushtaq, appena ventiduenne e influencer del terrorismo, sono ancora in corso. Vedremo se oltre ai cinque indagati, già interrogati, il campo dei coinvolti è più largo e fino a che punto avrebbe potuto arrivare se non fosse intervenuto il Ros, Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. L’ indagine dimostra che non ci si può più stupire se, come in altri casi, i coinvolti sono giovani già residenti in Italia e formalmente integrati con lavoro e amicizie locali. Il terrorismo non ha confini, il fanatismo religioso si radica anche nella mente di chi abita in Occidente. Non pensiamo che i militanti della jihad arrivino sui gommoni. L’Islam radicale può contagiare chiunque perché il veicolo principale oggi è il web.