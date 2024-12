Lortica.it - Il letto, la poltrona, la tavola

Vivendo compare il pensiero della morte, della fine della vita.Può comparire ad ogni età.Ed è un pensiero che non ti lascia più.Può frenare la nostra vitalità.Può bloccare la nostra progettualità.L’orizzonte del vivere quotidiano si abbassa a fare poche azioni, ripetitive.La paura della malattia improvvisa limita la corporeità quotidiana.Il, la, lasono i luoghi della pigrizia comportamentale di chi non vive più.Di chi non ha progetti in testa da realizzare.Già’, ma la vita e’ un progetto.Ed allora il sole ritorna.Il progetto e’ partire dal nostro corpo.Un sano narcisismo aiuta a vivere e a stare in salute.La Natura ci ha donato il cervello.Sta proprio nel cervello la soluzione alla paura di morire.Il cervello e’ distribuito su tutto l’organismo oltre al cervello custodito nella teca cranica.